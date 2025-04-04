Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Valencia maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam toplantıda Arda Güler ve Endrick'e de değindi. Genç oyuncuların takıma katkı sağladığını belirten Ancelotti, şu ifadeleri kullandı: "Endrick ve Güler son maçlarda olduğu gibi yarın yeniden şans bulabilirler. Arda, Real Sociedad maçında iyi oynadı; Endrick de bir önceki maçta. Takım için önemli bir dönemde yardımcı olabileceklerini gösterdiler."

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.