Real Madrid ile yollarını ayırmaya hazırlanan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, 26 Mayıs'tan itibaren Brezilya Milli Takımı’nın başında göreve başlayacak.

BREZİLYA TARİHİNDE BİR İLK

The Athletic'te yer alan son dakika gelişmesine göre; 65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) tarafından imza altına alınan anlaşma doğrultusunda, ülke tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olarak göreve getirildi. Anlaşma, Brezilya Futbol Federasyonu adına Diego Fernandes’in öncülüğünde yürütülen görüşmelerin ardından resmiyet kazandı.

REAL MADRİD KARİYERİ MAYIS SONUNDA SONA ERİYOR

Ancelotti, Real Madrid ile olan sözleşmesinde son yılına girmişti ancak tüm tarafların uzlaşısı ile sezon bitiminde kulüpten ayrılacak. Tecrübeli teknik adam, 25 Mayıs’ta Real Sociedad maçıyla birlikte İspanyol devine veda edecek.

HEDEF: 2026 DÜNYA KUPASI’NDA ZAFER

Ancelotti’nin Brezilya’daki ilk resmi maçı, 6 Haziran’da Ekvador’a karşı oynanacak 2026 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması olacak. İtalyan çalıştırıcının görevi, Brezilya’yı ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya taşıyıp, tarihte altıncı kez şampiyonluğa ulaştırmak.

MADRİD’DE BÜYÜK BAŞARILAR, VEDA ZAMANI

Ancelotti, Real Madrid’de iki farklı dönemde görev aldı ve bu süreçte 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kupa kazandı. Ancak bu sezon işler istenildiği gibi gitmedi. Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal’e elenen Madrid, Copa del Rey finalinde Barcelona’ya uzatmalarda mağlup oldu ve ligde lider Hansi Flick’in Barça’sının 7 puan gerisinde kaldı.

DORIVAL JUNIOR’UN YERİNE GELDİ

CBF, Mart ayında Dorival Junior ile yollarını ayırmasının ardından Ancelotti ile masaya oturmuştu. İlk etapta 2026 Dünya Kupası sonuna kadar görev yapacak olan Ancelotti’nin, Brezilya’da neler başaracağı merakla bekleniyor.