Ancelotti, antrenörlük konusundaki deneyimini vurgulayarak genç teknik direktörlere kıyasla daha fazla bilgiye sahip olduğunu söyledi. Ancak, eleştirilere karşı kendisini bir "dede" gibi hissettiğini de itiraf etti. "İnsanlar gençleri seviyor. Tecrübeli biri bazen dedeler gibidir, her gün görmekten yorulursunuz. Bana da aynısı oluyor. İnsanlar her gün benim yüzümü görmekten sıkıldı" dedi.

Ancak yaşının kendisini motive ettiğini de ekleyen İtalyan teknik adam, "Benim içimde hâlâ bir çocuğun heyecanı var ama yaşım bana karşı çalışıyor. Tecrübe, zamanla kazanılır ve satın alınamaz. 40 yıl futbolda çalıştıktan sonra bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Real Madrid'in bir sonraki mücadelesi olan Copa del Rey yarı final ilk maçında Real Sociedad ile oynayacağı karşılaşmaya da değinen Ancelotti, rakiplerine övgüler yağdırdı. "Real Sociedad’a karşı her zaman oynamak zordur. Onlar iyi futbol oynuyor ve biz de kendi ritmimizi korumak istiyoruz. Zorlu, çekişmeli ve eğlenceli bir maç bekliyorum," dedi.

Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından hem La Liga’da hem de Copa del Rey’de yoğun bir fikstürle karşı karşıya kalan Ancelotti, oyuncularının performansından memnun olduğunu ancak mevcut takvimin sürdürülebilir olmadığını yineledi. "Bütün takımlar için saçma bir fikstür var. Ancak buna rağmen iyi gidiyoruz," yorumunu yaptı.

Son olarak, Girona karşısında attığı muhteşem golle öne çıkan Luka Modric’in geleceği hakkında konuşan Ancelotti, kulübün Hırvat yıldızla görüşmeler yapacağını ve kararın oyuncuya bırakılacağını ifade etti. "Modric, Kroos ve Nacho gibi isimler Real Madrid’in efsaneleri. Efsaneler, kendi gelecekleri hakkında karar verme hakkına sahiptir. Kulüp ve oyuncular en doğru kararı verecektir," dedi.