UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükseldi. Milli oyuncumuz Arda Güler gösterdiği performansla maçın kahramanlarından oldu.

Real Madrid’de bir türlü aradığı şansı bulamayan Arda’nın bu performansından sonra İspanyol taraftarlar Ancelotti’ye tepki gösterdi. İspanyol taraftarlar sosyal medyada Arda’nın performansını överken Ancelotti’ye ise “Arda'yı neden görmüyorsun?" yorumlarını yaptı. Birçok Real Madrid taraftarı, Arda Güler'e şans verilmesi gerektiğini savundu.

TÜRKİYE’NİN LİDERİ

İspanyol Gazetesi Marca, Macaristan maçının ardından Arda Güler hakkında "Türkiye'nin lideri" yorumunda bulundu. Marca, "Arda Güler, son haftalarda hiç şans bulamadığı Real Madrid'de milli aranın ardından Carlo Ancelotti'nin karşısına daha dinamik bir futbolcu olarak çıkacaktır" yorumunu yaptı.