Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya’da vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanacak. Madrid Eyalet Mahkemesi, deneyimli teknik adamın davasını 2 Nisan Çarşamba günü görüşecek.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI

İspanyol Savcılığı, Ancelotti'nin 2014 ve 2015 yıllarında toplam 1 milyon Euro'dan fazla vergi kaçırdığını öne sürüyor. Bu tutarın 386.361 Euro'su 2014, 675.718 Euro'su ise 2015 yılına ait.

SAVCILIK CEZA TALEBİNİ AÇIKLADI

İddianamede, Ancelotti'nin gelirlerini doğru şekilde beyan etmediği ve bu şekilde vergi yükümlülüğünden kaçtığı belirtildi. Savcılık, İtalyan teknik adam hakkında 4 yıl 9 ay hapis cezası talebinde bulundu.

İMAJ HAKLARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında Ancelotti'nin özellikle imaj haklarından elde ettiği gelirleri eksik gösterdiği iddia ediliyor. Vergi otoriteleri, bu tür gelirlerin eksik beyan edilmesinin İspanya'da ciddi bir suç teşkil ettiğini hatırlatıyor.

REAL MADRID CEPHESİNDEN ŞİMDİLİK SESSİZLİK

Real Madrid Kulübü ve Ancelotti'nin avukatları henüz konuyla ilgili kamuoyuna resmi bir açıklama yapmazken, Çarşamba günü yapılacak duruşma sürecin seyrini belirleyecek.

Ancelotti daha önce İspanya dışında da benzer mali incelemelere tabi tutulmuştu. Davanın nasıl sonuçlanacağı ve bunun hem kariyerine hem de Real Madrid ile olan geleceğine nasıl yansıyacağı ise merak konusu.