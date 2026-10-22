UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'ı konuk eden Lille, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından konuşan Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, yeterli performansı gösteremediklerini belirterek savunma hatalarına dikkat çekti.

Maçın belirleyici anlarını değerlendirmeye çalıştıklarını ancak bir karmaşa yaşandığını söyleyen Ancelotti, ikinci yarıda bazı anları iyi yönetemediklerini ve toplu oyunda yapmaları gerekenleri ortaya koyamadıklarını ifade etti.

"GALATASARAY KARŞISINDA DA BU BEDELİ ÖDEDİK"

İtalyan teknik adam, yedikleri ilk iki golü ikili çatışmalara bağladı ve Real Betis maçında da benzer bir durum yaşadıklarını söyledi. Ancelotti, "Geçiş oyununun arkasını getirmezseniz, yüzde yüzünüzü göstermezseniz ve geri düşerseniz bunun sonucunu ağır ödersiniz. Galatasaray karşısında da bu bedeli ödedik." diye konuştu.

İkinci yarıda daha fazla bir arada oynamaları ve hücum organizasyonlarında daha fazlasını yapmaları gerektiğini belirten Ancelotti, "Organizasyonunuzu ve disiplininizi korumazsanız, bu şekilde bir sonuç alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Sonraki turlara kalabilmek için daha iyisini yapmaları gerektiğini vurgulayan Ancelotti, "Puanlar almak istiyorsak sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Anları doğru şekilde yönetmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde küçük hatalara af yok." değerlendirmesinde bulundu.

İKİ GOL ATAN DIAOUNE'YE ÖVGÜ

Ancelotti, Lille'in iki golünü atan Soriba Diaoune'nin takıma büyük katkı verdiğini de söyledi. Oyuncusunun kendisine verilen şansı iyi kullandığını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Çok sevindirici bir performans ortaya koydu. Takıma ne kadar ait olduğunu gösterdi." dedi.