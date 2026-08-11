Arjantin’in San Juan eyaletinde, And Dağları’nın yüksek rakımlı bölgelerinden birinde yürütülen dev madencilik projesi, yalnızca çıkarılacak madenlerle değil, çalışanlar için kurulacak dev yaşam alanıyla da dikkat çekiyor. BHP ve Lundin Mining ortaklığındaki proje kapsamında, binlerce kişinin yaşayabileceği modern bir yerleşke inşa ediliyor.

Vicuña maden sahasının bulunduğu yüksek rakımlı bölge, sert hava koşulları ve zorlu arazi yapısı nedeniyle geleneksel inşaat yöntemlerini oldukça güçleştiriyor. Projede bu nedenle farklı bir yöntem tercih edildi.

Çalışanların konaklayacağı prefabrik yapıların önemli bölümü Çin’de özel olarak üretilecek. Tamamlanan modüller parçalar halinde Arjantin’e taşınacak ve maden sahasında kısa sürede birleştirilerek kullanıma hazır hale getirilecek. Bu yöntem sayesinde hem inşaat süresinin kısaltılması hem de yüksek rakımda yürütülecek çalışmaların daha kontrollü hale getirilmesi hedefleniyor.

İLK ETAPTA 2 BİN 500 KİŞİ KALACAK

Kurulacak dev yerleşkenin ilk aşamada yaklaşık 2 bin 500 kişiye ev sahipliği yapması planlanıyor. Vardiyalı çalışma sistemiyle birlikte tesisin toplamda 5 bin çalışana hizmet verebilecek kapasiteye ulaşması öngörülüyor. Ortaya çıkacak yapı yalnızca işçilerin gece konaklayacağı bir kamp olmayacak. Projede çalışanların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapsamlı bir yaşam alanı oluşturulması planlanıyor.

YATAKHANELERDEN SPOR ALANLARINA KADAR HER ŞEY OLACAK

Yerleşke içerisinde modern yatakhanelerin yanı sıra geniş yemekhaneler, ofisler, sosyal alanlar ve spor tesisleri bulunacak. Çeşitli hizmet birimlerinin de yer alacağı kompleks, madencilik sahasının ortasında adeta bağımsız bir yerleşim merkezi gibi faaliyet gösterecek.

Böylece çalışanların zorlu coğrafi koşullarda uzun mesafeler kat etmeden barınma, beslenme, dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını aynı bölgede karşılaması amaçlanıyor.

BAKIRIN YANINDA ALTIN VE GÜMÜŞ DE VAR

Vicuña projesinin dikkat çekmesinin bir diğer nedeni ise bölgedeki maden rezervlerinin büyüklüğü. Proje kapsamında Josemaría ve Filo del Sol yatakları öne çıkarken, bölgede önemli miktarda bakırın yanı sıra altın ve gümüş rezervlerinin de bulunduğu belirtiliyor. Bu zengin maden potansiyeli, Vicuña bölgesinin önümüzdeki yıllarda küresel madencilik sektörünün önemli merkezlerinden biri haline gelmesine yönelik beklentileri artırıyor.

AND DAĞLARI'NDA MODÜLER YAŞAM DÖNEMİ

Çin’de önceden üretilerek bölgeye taşınacak prefabrik modüller, yüksek rakımda inşaat sürecine alternatif bir çözüm sunuyor. Yapıların sahada hızlı şekilde monte edilebilmesi, projenin geleneksel yöntemlere kıyasla daha kısa sürede ilerlemesine olanak sağlayacak.