Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta 3-0 yendiği Anderlecht ile rövanşta karşılaşacak. Belçika’daki mücadele saat 23.00’te başlayacak. Teknik Direktör Jose Mourinho, “Maça 0-0 gibi başlayın ve rehavete kapılmayın” uyarısında bulundu. Kanarya, iki farklı kaybetse bile son 16 turunun biletini alacak.

MOURINHO'DAN DERBİ ROTASYONU

Mourinho, pazartesi oynanacak Galatasaray derbisini düşünerek Anderlecht karşısında kadroda rotasyon yapacak. Fred, Tadic, Dzeko, En Nesyri gibi isimleri dinlendirmesi beklenen Portekizli hoca, Yusuf, Mert Hakan, Osayi, İrfan Can, Mert Müldür ve Cenk Tosun’u 11’de oynatacak.

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

MOU'NUN HAYALİ FİNAL

Jose Mourinho, Porto, Inter, Manches ter United ve Roma’da Avrupa’da kupa kazandı; Fenerbahçe’de neden olma sın... Bu öngörüde bulunan Fransız basınında yayın yapan bir haber sitesinin analizi. Anderlecht’i geçip son 16 turunda yer almasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe’nin bir sonraki eşleşmelerde de önünün açık olduğu belirtildi. Olympiakos veya Rangers eşleşmesini de geçmesi düşünülen Jose Mourinho’lu Fenerbahçe’nin Bilbao’da San Mames Stadı’nda oynanacak final de yer alması bekleniyor.

Bu tür final eşleşmelerinde tam bir uzman olarak nitelendirilen Mourinho’nun da en büyük hayali Fenerbahçe’yle Avrupa Ligi’nde final oynamak. Kupalar kazandığı kulüplere ilk başarıları kazandıran hoca olan Jose, sarı-lacivertlilerde de aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Ünlü hoca, Inter ve Porto’yla Şampiyonlar Ligi, Manchester United’la Avrupa Ligi ve son olarak Roma’yla UEFA Konferans Ligi’nde kupa sevinci yaşamıştı.