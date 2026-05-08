Bu sezon tüm kulvarlarda attığı 27 golle Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Anderson Talisca, bu kez saha dışında bir kahramanlık hikayesiyle dünya gündemine geldi. Ülkesi Brezilya'da birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan yıldız futbolcu, bu kez iyilik yapmak istediği sırada dikkati sayesinde dolandırıcılık ağının çökertilmesine ön ayak oldu.

Akşam'da yer alan habere göre Talisca, Suudi Arabistan'da futbol oynadığı dönemde ülkesindeki bir televizyon kampanyasında gördüğü kanserle mücadele eden küçük bir çocuğa 70 bin euro yardım yapmak istedi.

Ancak Brezilyalı yıldızın ekibi, bağış yapmak istediği sırada verilen hesap numarasının çocuğun annesine ait olmadığını fark ederek ilgili birimlere şikayette bulundu. Bu şikayetin ardından çökertilen çetenin yargılanması ise dün Brezilya'da devam etti ve 12 ailenin mağdur edildiği skandal başka canları da yakmadan sonlandırıldı.

TV KANALINDA BİRÇOK İŞTEN ÇIKARMA!

Brezilya basınından Bnewsbr, haberi şu ifadelerle aktardı:

"Dayanışma grubunu istismar eden çete, dikkat sayesinde çöktü. Her şey, futbolcu Talisca'nın kendisi gibi yüksek değerli bağışlarda tutarsızlık fark etmesiyle başladı. TV kuruluşunda çalışan pek çok kişi görevden alındı ve mahkemeye çıkacaklar. Yüzde 75'i ailelere ulaşmayan 543 bin doların ise izi bulundu."