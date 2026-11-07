Fenerbahçe ile sezona harika bir başlangıç yapan ancak transfer sezonu biterken yol ayrımına gidilen Anderson Talisca, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Anderson Talisca için Beşiktaş'a dönüş iddiası gündeme geldi. A Spor'un haberine göre, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu, devre arasında siyah-beyazlı formayı yeniden giyebilir.

Fenerbahçe'de 1,5 sezon geçiren 32 yaşındaki 10 numara, bu dönemde takımın etkili hücum oyuncuları arasında yer aldı. İddia edilen transferin gerçekleşmesi halinde Talisca, Süper Lig'deki üçüncü, Beşiktaş'taki ikinci dönemine başlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 80 MAÇTA 37 GOL

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, çıktığı 80 maçta 37 gol attı ve 14 asist yaptı. Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı takımda Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.