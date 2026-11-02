İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan transfer edildiği günden bu yana bordo-mavili formayla güven veren bir çizgi yakalayan Andre Onana, Süper Lig'in ilk 10 haftalık periyoduna damga vurdu. Bordo-mavili ekibin ligdeki tüm mücadelelerinde 90 dakika boyunca eldivenleri eksiksiz taşıyan 29 yaşındaki Kamerunlu kaleci, toplam 900 dakika sahada kalarak hem istikrarını kanıtladı hem de yakaladığı istatistiklerle parmak ısırttı.

Kalesine yönelen toplarda yüzde 87.5'lik olağanüstü bir kurtarış yüzdesi tutturan tecrübeli kaleci, Süper Lig'de görev yapan tüm mevkidaşlarını geride bırakarak bu alanda ligin zirvesine oturdu.

5 BÜYÜK MAÇTA GOL YEMEDİ

Bordo-mavililerin bu sezon ligde oynadığı Kasımpaşa, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği, Konyaspor, Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK randevularında kaleyi koruyan Onana, görev aldığı 10 maçın tam 5'inde rakiplerine gol şansı tanımadı.

Özellikle şampiyonluk yarışındaki rakiplerine karşı sergilediği soğukkanlı ve hatasız futbolla taraftarların sevgilisi olan başarılı eldiven; Gençlerbirliği'nin 5-0, Galatasaray'ın 4-0, Samsunspor'un 3-0, Beşiktaş ve Gaziantep FK'nın ise 2-0 mağlup edildiği karşılaşmalarda kalesini gole kapatarak tarihi zaferlerin baş mimarı oldu. Onana, ligde tüm maçlarda forma giyen kaleciler arasında kalesinde en çok maçta gol görmeyen isim olarak da kayıtlara geçti.

EDERSON VE NÜBEL'İ SOLLADI, UĞURCAN'A FARK ATTI

Geride kalan 10 haftalık süreçte kalesinde yalnızca 8 gole engel olamayan Kamerunlu yıldız, Süper Lig’in yıldızlar geçidi kaleci rotasyonunda farkını ortaya koydu. Fenerbahçe’nin Brezilyalı dünyaca ünlü eldiveni Ederson, 9 müsabakada 5 kez kalesini gole kapatıp 8 gol yerken; Onana yüksek kurtarış yüzdesi ve oynadığı maç sayısı avantajıyla Brezilyalı mevkidaşını geride bıraktı.

Almanya Milli Takımı'nın da radarına giren Alexander Nübel ve son haftalarda düşüş grafiği çizen Trabzonspor'un eski kaptanı Uğurcan Çakır'a istatistiksel olarak belirgin bir üstünlük sağlayan Onana, bordo-mavili kulübün zirve yürüyüşündeki en önemli isimlerden olduğunu bir kez daha gösterdi.