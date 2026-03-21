İngiliz devi Manchester United'dan kiralık olarak Trabzonspor'un kalesini koruyan Andre Onana'nın, Kamerun Milli Takımı'na davet edilmemesi ülkesinde merak ve tartışmalara yol açtı.

Kamerun Milli Takımı'nın Avustralya ve Çin ile oynayacağı maçların aday kadrosunda bulunmayan file bekçisinin yerine Devis Epassy, Blondy Noukeu, Simon Ngapandouetnbu ve Housseini Ousmanou gibi isimler yer aldı.

ALINMAMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Afrika basınındaki haberlere göre Onana'nın milli takım kadrosuna alınmama sebebinin arkasında, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ile yaşadığı sorunlar yer alıyor.

Onana, aylar önce katıldığı bir yayında Kamerun Milli Takımı'nda maç primlerinin hesaplarına yatmadığını ve kendilerine bu paranın ülke futbolunun gelişiminde kullanılacağının ifade edildiğini söylemişti. Onana, "Bize prim verilmiyor, ülke futbolu için kullanılacağı söyleniyor. Bunu anlaıyoruz ama paranın nerelere harcandığı konusunda şüphelerimiz var" ifadelerini kullanmıştı.