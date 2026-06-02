Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününde tek kadınlar çeyrek final maçları oynandı. Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Mirra Andreeva, Rumen Sorana Cirstea'yı (18) 56 dakika süren maçta 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Andreeva, 2024'ün ardından Fransa Açık'ta ikinci kez yarı finale kalma başarısı gösterdi. Ukraynalı tenisçilerin karşılaştığı mücadelede ise Marta Kostyuk (15), Elina Svitolina'yı (7) bir saat 49 dakika sonunda 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) mağlup etti ve yarı finalde Andreeva'nın rakibi oldu.

