Dünyanın en popüler mobil işletim sistemi Android için siber güvenlik dünyasını alarma geçiren bir son dakika uyarısı yapıldı.

Google, sistemde tam 124 farklı güvenlik açığı tespit edildiğini ve bunların kapatılması için acil bir yama yayınlandığını doğruladı. Tehdidin boyutunun büyük olması nedeniyle uzmanlar, tüm Android kullanıcılarının telefon ayarlarını kontrol ederek en son güncellemeyi vakit kaybetmeden yüklemesi gerektiğini belirtiyor.

KULLANICI FARK ETMEDEN SIZABİLİYORLAR

Yayınlanan bu acil güncellemenin arkasındaki en büyük risk, "CVE-2025-48595" kodlu siber tehdit. "Sıfır gün (zero-day)" güvenlik açığı olarak sınıflandırılan bu kusur, siber korsanlar tarafından halihazırda aktif olarak kullanılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan HKCERT siber güvenlik ekibi, tehlikenin boyutunu şu sözlerle özetledi:

"Bu açık, siber saldırganların hedef sistemde uzaktan kod yürütmesine, hassas bilgileri ele geçirmesine ve cihazı tamamen işlevsiz hale getirmesine (hizmet reddi) olanak tanıyor. En tehlikeli kısmı ise, saldırganların sisteme sızması için kullanıcının herhangi bir linke tıklamasına veya onay vermesine (kullanıcı etkileşimine) gerek kalmaması."

Google, şu ana kadar kaç cihazın bu durumdan etkilendiğini net olarak açıklamadı ancak siber korsanların bu açığı belirli hedefler üzerinde sınırlı da olsa kullanmaya başladığına dair güçlü işaretler var.

HANGİ TELEFONLAR RİSK ALTINDA?

Güvenlik yamasını her zaman olduğu gibi ilk alan cihazlar Google Pixel modelleri oldu. Ancak tehlike sadece onlarla sınırlı değil.

Başta Samsung olmak üzere, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi diğer büyük Android üreticilerinin de önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu kritik güvenlik yamasını tüm cihazlarına hızla dağıtması bekleniyor.

TELEFONUNUZU GÜVENE ALMAK İÇİN BU 4 ADIMI İZLEYİN

Siber saldırılardan korunmanın ve telefonunuzu güvenli hale getirmenin tek yolu, ilgili güncellemeyi yükleyip cihazı yeniden başlatmaktan geçiyor. İşte yapmanız gerekenler: