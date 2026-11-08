Bazı Android Auto kullanıcıları, eller serbest modunda arama yapmak veya kısa mesaj göndermek istediklerinde tekrarlayan bir soru döngüsüyle karşılaştıklarını bildiriyor. Kişinin adı açıkça söylense de sistem işlemi gerçekleştirmek yerine kimi aramak ya da kime mesaj göndermek istendiğini yeniden soruyor.

Kullanıcı bildirimlerine göre Gemini, söylenen kişiyi doğru algılıyor ve adını araç ekranında gösteriyor. Buna rağmen aramayı başlatamıyor. Komutun tekrarlanması da döngüyü sonlandırmıyor. Aynı aksaklığın mesaj gönderme işlemlerinde de yaşandığı belirtiliyor.

PIXEL VE GALAXY MODELLERİNDEN BİLDİRİMLER VAR

Sorunun bildirildiği cihazlar arasında Pixel 10, Pixel 10 Pro, Galaxy S24, Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S26 bulunuyor.

Bazı kullanıcılar, kişinin adını söylemek yerine doğrudan telefon numarasını seslendirmenin işe yaradığını belirtiyor. Ancak bu yöntem herkes için geçerli bir çözüm olarak doğrulanmış değil. Sorunun kesin nedeni ve genel bir çözümü henüz bilinmiyor.

GOOGLE KULLANICILARDAN VERİ TOPLUYOR

Google sorunun farkında. Android Auto topluluk uzmanları, şikayetlere yanıt vererek inceleme için etkilenen kullanıcılardan veri topluyor.

Şirket henüz soruna yönelik bir güncelleme duyurmadı ve çözümün ne zaman sunulacağına ilişkin tarih vermedi.