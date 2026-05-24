Google, Android işletim sistemindeki kullanıcı deneyimini zirveye taşımak için vites artırdı. Ekran görüntüsü ve ekran kaydı işlevlerini çok daha işlevsel hale getirmeyi hedefleyen teknoloji devi, Android 17 QPR1 Beta 3 güncellemesiyle kullanıcılara büyük bir sürpriz yaptı. Daha önce sistem arkasında gizli tutulan "kısmi ekran görüntüsü alma" özelliği, bu güncellemeyle birlikte varsayılan olarak kullanıma sunuldu.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Özellikle tablet ve katlanabilir ekran gibi büyük ekranlı cihaz kullanıcılarını sevindirecek bu yenilik, güncellenen ekran kaydı araç çubuğuyla birlikte geliyor. Kullanıcılar artık ekranın tamamını yakalamak zorunda kalmayacak. Yeni araç çubuğu, ekran görüntüsü alırken kullanıcılara üç pratik seçenek sunuyor:

Seçili Pencere: Bölünmüş ekran modunda sadece çalışılan pencerenin görüntüsü alınabiliyor.

Özel Alan: Ekran üzerinde sadece kullanıcının belirlediği özel bir bölge yakalanabiliyor.

Tüm Ekran: Klasik tam ekran görüntüsü alma seçeneği de yerini koruyor.

Bu esneklik, mesajlaşma uygulamalarının "balon" (chat bubbles) özellikleri için de geçerli olacak ve sadece balon içindeki alan kaydedilebilecek. Ayrıca özelliğin, masaüstü deneyimi sunan işletim sistemlerindeki pencereli uygulamalarla da tam uyumlu çalışması bekleniyor.

Ekran görüntüsü tarafında büyük bir adım atılmış olsa da "kısmi ekran kaydı" (videolu kayıt) özelliği henüz varsayılan olarak aktif edilmedi. Kullanıcılar şu anki aşamada videolu kayıtlarda yalnızca aktif bir pencereyi veya ekranın tamamını kaydedebiliyor. Teknoloji analistleri, Google'ın bu eksikliği de önümüzdeki dönemde yayınlanacak kararlı sürümlerle kapatacağını öngörüyor.