Google tarafından yapılan açıklamaya göre Android ekosisteminde uygulama güvenliği açısından şartlar değişecek. Uygulama güvenliğini artırmak isteyen Google, hazırladığı geliştirici doğrulama programının yeni aşamalarını duyurdu. Şirket tarafından ilk aşamaları geçtiğimiz yıl duyurulan bu sistem uygulamaların ve geliştiricilerin daha şeffaf şekilde doğrulanmasını hedefleyen bir sam engelleme politikası şeklinde görülüyor. Google tarafından açıklanan yeni yol haritasına göre Android telefonlarda APK yükleme ve uygulama dağıtım süreçlerinde önemli değişiklikler yaşanacak.

ANDROİD TELEFONLARDA APK KURALLARI SIKILAŞIYOR

Google kanadından gelen açıklamaya göre bu aydan itibaren Andorid cihazların çoğunda otomatik olarak yeni sistem hizmeti etkili olacak. Bu altyapı 2026 yılının ilerleyen döneminde geliştiricilerin kayıt olduğu istemde de kullanılacak. Temmuz ayı içerisinde Android Developer ID Status API isimli hizmet küresel bazda kullanıma sunulacak. Aynı dönemde Android Developer Console API ve sınırlı dağıtım hesapları için de erken erişim programı başlatılacağı yine Google tarafından duyuruldu.

Google sınırlı dağıtım hesaplarını öğrenciler, hobi amaçlı uygulama geliştiriciler ve yazılım öğrenen kullanıcılar için hazırlıyor. Bu hesap türü sayesinde geliştiriciler resmi kimlik doğrulaması ya da herhangi bir ek ücret olma dan uygulamalarını en fazla 20 cihazla paylaşma hakkına sahip olacak. Ardından Ağustos ayında ise yeni Android Developer Console API ve sınırlı dağıtım hesapları tüm geliştiricilerin kullanımına açılacak. Google bunu yanında doğrulanmamış geliştiriciler için de önlem alıyor. Bu geliştiricilerden gelen uygulamaların kurulumu için ileri seviye kullanıcıları hedefleyen bir yeni yükleme yönteminin kullanıcılara sunulması hedefleniyor.

İLK UYGULAMA 4 ÜLKE İLE BAŞLAYACAK

Google tarafından hayata getirilecek olan geliştirici doğrulama sistemi 30 Eylül 2026 tarihinde ilk açılımını yapacak ve bu süreçte Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland'da yürürlüğe girecek. Bu şekilde 30 Eylül tarihinden itibaren seçili uygulama mağazalarında kullanıcılara sunulan uygulamalar için geliştirici kayıt doğrulaması zorunluluğu getirilmiş olacak.

Geliştirilen yeni hizmet ve düzenlemeler sadece Google Play Store için değil aynı zamanda Samsung'un Galaxy Store'u, Xiaomi'nin GetApps'i, Honor App MArket, Oppo App Market, ivo V-Appstore ve Palm Store gibi alternatif Android mağazaları için de geçerli olacak.

KÜRESEL ATILIM 2027'DE OLACAK

Google ilk etapta kullanıcıların doğrulanmamış uygulamaları yüklemesini tam olarak engellemeyecek. Android Debug Bridge üzerinden ya da gelişmiş yükleme akışı kullanıldığı zaman kayıtlı olmasa bile uygulamalar cihaza yüklenebilecek. Şirket ilk aşamada alacağı geri bilirimler doğrultusunda asıl geliştirici doğrulama zorunluluğunu 2027 yılı içerisinde hayata geçirecek.

Google tarafından hayata geçirilen yeni sistem özellikle uygulamalarını Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland'da dağıtan geliştiricileri direkt olarak ilgilendiriyor. Google bu ülkelerde faaliyet gösteren uygulama geliştiricilerden Eylül ayı sonuna kadar doğrulamayı tamamlamasını bekliyor. Bu şekilde Android ekosistemine uygulama kaynağı net şekilde doğrullanabilmiş olacak.