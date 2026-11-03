Android işletim sisteminde ciddi bir güvenlik açığı tespit edildi. Saldırganlar, özel olarak hazırladıkları tek bir SMS ile telefon görüşmelerini kesebiliyor, hatta cihazın sürekli çökmesine neden olabiliyor. Üstelik kullanıcıların mesajı açmasına bile gerek yok. Google güvenlik açığı için yama yayımladı ancak güncelleme henüz tüm telefonlara ulaşmadı.

Tek bir SMS telefonun çökmesine yetiyor

Güvenlik araştırmacısı Mark Blaszczyk, Android işletim sisteminde "Ölümcül SMS" adını verdiği bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. BleepingComputer'ın aktardığı bilgilere göre CVE-2026-58882 koduyla takip edilen açık, özel olarak hazırlanan bir mesajın telefon hizmetlerini yöneten sistem bölümünü çökertmesine olanak tanıyor.

Saldırının en dikkat çekici yanı ise kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaması. Saldırganlar, WAP Push adı verilen mesajlaşma teknolojisinden yararlanıyor. Bu teknoloji, belirli verilerin mobil cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlıyor.

Android, söz konusu mesajları kullanıcıya göstermeden arka planda işliyor. Bu nedenle mesaj gelen kutusunda görünmüyor. Kullanıcı ne mesajı ne de gönderenin numarasını fark ediyor. Herhangi bir bağlantıya tıklaması veya dosya indirmesi de gerekmiyor.

Telefon görüşmeleri ve acil çağrılar kesilebiliyor

Kötü amaçlı mesaj telefona ulaştığında, mobil ağ bağlantısını ve telefon hizmetlerini yöneten sistem işlemi çökebiliyor. Bunun sonucunda cihazın mobil ağla bağlantısı kesiliyor ve devam eden telefon görüşmeleri sona erebiliyor.

Araştırmacının testleri, saldırının acil çağrıları da kesintiye uğratabildiğini gösterdi. Bu durum, güvenlik açığını sıradan bir telefon arızasından çok daha ciddi hale getiriyor.

Üstelik saldırı tek bir mesajla sınırlı kalmayabiliyor. Blaszczyk'in denemelerinde yaklaşık 20 özel mesaj gönderilmesi, bazı telefonların art arda çökmesine ve yeniden başlamasına yol açtı.

Telefonun sorunlu mesajları yeniden işlemeye çalışması, arızanın yeniden başlatmanın ardından da sürmesine neden olabiliyor. Bazı durumlarda cihazın tekrar kullanılabilir hale gelmesi için teknik müdahale gerekebiliyor. Daha ağır durumlarda ise fabrika ayarlarına dönmek zorunda kalınabiliyor.

Araştırmacı, güvenlik açığını Google Pixel ve Samsung Galaxy modellerinde test ederek doğruladı.

Hangi Android telefonlar risk altında?

CVE-2026-58882 kodlu güvenlik açığı, Android 12, 13, 14, 15 ve 16 sürümlerinde doğrulandı. İlgili kodun daha yeni Android sürümlerinde de bulunduğu belirtiliyor.

Ancak bu durum, söz konusu sürümleri kullanan bütün telefonların hâlâ savunmasız olduğu anlamına gelmiyor. Burada belirleyici olan, cihazın gerekli güvenlik güncellemesini alıp almadığı.

Google, güvenlik açığı için yamayı haziran ayında hazırladı. Araştırmacının açıklamasına göre düzeltme, Android 14, 15, 16 ve 17 için yayımlanan ekim ayı güvenlik güncellemelerine dahil edildi.

Güncellemenin telefonlara ulaşma süresi ise üreticilere ve cihazların yazılım desteğine göre değişiyor. Özellikle artık güvenlik güncellemesi almayan eski Android telefonlar daha büyük risk taşıyor.

Android telefonlarda güvenlik açığına karşı ne yapılmalı?

Kullanıcıların alabileceği en önemli önlem, telefonlarına sunulan en son güvenlik güncellemesini yüklemek.

Bunun için telefonun ayarlar bölümünden Android sürümü ve son güvenlik güncellemesinin tarihi kontrol edilebilir. Yeni güncellemeler ise genellikle "Sistem" veya "Yazılım güncellemesi" menüsünden denetlenebilir. Menü adları telefonun markasına ve modeline göre değişebilir.

Öte yandan SMS mesajlarını açmamak veya bilinmeyen numaralardan gelen mesajları silmek bu saldırıya karşı yeterli koruma sağlamıyor. Çünkü kötü amaçlı mesaj, kullanıcı herhangi bir işlem yapmadan işletim sistemi tarafından arka planda işleniyor.

Bu nedenle asıl korunma yolu, cihazın güvenlik yamasını yüklemek ve güncel yazılım desteği almayan telefonları kullanırken riskin farkında olmak.