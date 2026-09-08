Yeni sistem ilk olarak 30 Eylül'de Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland'da uygulanacak. Google'ın açıklamasına göre değişiklik 2027'den itibaren kademeli olarak dünya genelindeki sertifikalı Android cihazlara genişletilecek.

DIŞARIDAN UYGULAMA YÜKLEME SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Android'in uzun yıllardır öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların Google Play dışında internetten indirdikleri APK dosyalarını telefonlarına kurabilmesi. Yeni sistem bu özelliği tamamen kaldırmayacak ancak uygulama yüklenirken yeni bir kontrol devreye girecek.

Yeni sistemde dışarıdan uygulama yüklenebilmesi için uygulamayı dağıtan geliştiricinin kimliğinin Google tarafından doğrulanmış olması gerekecek. Telefon, uygulamanın doğrulanmış bir geliştiriciye ait olup olmadığını kontrol edecek. Bu şartı karşılamayan uygulamalar standart yükleme sürecinde engellenebilecek.

Google ayrıca ne yaptığını bilen kullanıcılar için doğrulanmamış geliştiricilerin uygulamalarını yüklemeye imkan tanıyan ayrı bir seçenek hazırlıyor. Bu yöntemde kullanıcıya güvenlik uyarıları gösterilecek ve riskleri kabul etmesi istenecek. Böylece APK yükleme tamamen ortadan kalkmayacak ancak bugünkü kadar sınırsız ve kontrolsüz bir süreç olmayacak.

Google, bu değişikliğin kötü amaçlı yazılımların ve dolandırıcılık amacıyla hazırlanan uygulamaların yayılmasını zorlaştırmak için yapıldığını belirtiyor.

AVRUPA'DA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yeni sistem Avrupa'da ise tartışmaları beraberinde getirdi. Avrupa Parlamentosu'nda yöneltilen sorularda, geliştiricilerin Google'a kayıt olmasının alternatif uygulama mağazalarını ve açık kaynaklı yazılımları olumsuz etkileyebileceği endişesi gündeme getirildi.

Avrupa Komisyonu da konuyu takip ettiğini açıkladı. Komisyon, Dijital Piyasalar Yasası kapsamında Google'ın üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve internet üzerinden uygulama dağıtımına izin vermek zorunda olduğunu hatırlatırken, güvenlik amacıyla getirilen önlemlerin gerekli ve ölçülü olması gerektiğini belirtti.

Türkiye'deki Android kullanıcıları açısından ise 30 Eylül'de doğrudan bir değişiklik yaşanmayacak. İlk aşama yalnızca dört ülkede uygulanacak. Google'ın mevcut takvimine göre sistemin diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi 2027'de başlayacak.