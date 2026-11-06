Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET'in 2020-2025 yıllarına ait çevre cezaları, ödeme, kira, tahsis, devir ve işletme kayıtları talep edildi. Şirketin işlettiği veya kiraladığı 9 işletme ve alana ilişkin belgelerin de temin edilmesi istendi.

Başsavcılığın 2026/38132 sayılı soruşturması kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bilgi ve belge istedi. Emniyetin 28 Ekim 2026 tarihli yazısına dayanılarak 2 Kasım'da ilgili birimlere gönderilen resmi yazıda, ANET Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin söz konusu dönemdeki mali ve idari işlemlerine ilişkin kayıtların temin edilmesi talep edildi.

CEZALAR VE ÖDEME KAYITLARI İSTENDİ

Resmi yazıda, ANET'e 2020-2025 yılları arasında uygulanan çevre cezaları ve idari para cezaları ile ecrimisil, kira, tahakkuk, gecikme zammı ve faiz kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenmesi istendi.

Bu işlemlere ilişkin tutanak, fotoğraf, numune, yazışma ve ödeme kayıtlarının da soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.

TELEFERİK, PLAJ VE OTOPARKLAR DA KAPSAMDA

Belge talebine konu olan 9 işletme ve alan şöyle sıralandı:

Sarısu Mesire Alanı ve Kadınlar Plajı

Tünektepe Teleferik Tesisi

Topçam Mesire Alanı

Beach Park Macera Parkı

Beach Park Açıkhava Amfitiyatrosu

Kent Meydanı arkası otoparkı

Haşimişcan Otoparkı (Mekanik Otopark)

Düdenpark Çay Bahçesi

Kuyumcular Çarşısı dükkanı

Bu işletme ve alanların 2020-2025 yılları arasındaki kullanım, kira, işletme, devir, tahsis ve tahakkuk belgelerinin temin edilmesi istendi.