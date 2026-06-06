Almanya'da ortalama emekli maaşının 1.600 euro (Yaklaşık 85 bin TL) seviyesinde olduğu bir dönemde, 16 yıl boyunca başbakanlık yapan Angela Merkel’in aylık brüt yaklaşık 15 bin Euro (Yaklaşık 85 bin TL) emekli geliri elde etmesi ülkede sosyal adalet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Toplamda 31 yıl boyunca milletvekilliği, bakanlık ve başbakanlık görevlerinde bulunan Merkel’in bu geliri, yasal emeklilik sigortasından değil Federal Bakanlar Yasası kapsamında ulaştığı en yüksek ödeme sınırı üzerinden hesaplanıyor. Federal hükümet ise kişisel verilerin korunması gerekçesiyle net tutara dair resmi bir açıklama yapmadı.

MERKEL'İN HİÇBİR EKSİĞİ YOK

Artı49'da yer alan habere göre, eski başbakan, bu yüksek gelirin yanı sıra devlet bütçesinden karşılanan geniş ayrıcalıklardan da yararlanıyor. Resmi temaslarını ve yazışmalarını sürdürebilmesi için kendisine özel bir ofis, ofis yöneticisi, iki danışman, sekreter desteği ve şoför tahsis edilen Merkel’in güvenlik önlemleri de Federal Kriminal Dairesi tarafından sağlanıyor.

Siyasi partilerin ise eski hükümet üyelerine yönelik bu ayrıcalıklı emeklilik sisteminde bir değişikliğe gitmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

LÜKS EMEKLİLİK ŞARTLARI TARTIŞILIYOR

Siyasetten çekilmesinin ardından anı kitabı yazmaya ve uluslararası konferanslara katılmaya yoğunlaşan Merkel, görev süresi boyunca ertelediği yurt içi ve yurt dışı seyahat planlarını da hayata geçiriyor.

Finans, mülteci ve pandemi gibi büyük krizlerle hatırlanan 16 yıllık görev süresinin ardından gelen bu lüks emeklilik şartları, Almanya kamuoyunda siyasetçilere tanınan imtiyazların sorgulanmasına neden oluyor.