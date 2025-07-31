İngiltere'nin Anglikan Kilisesi, başpiskoposluk görevine lezbiyen kadın Piskopos Cherry Vann’ı seçti. Böylece Vann, Britanya’daki Anglikan kiliselerinin başına atanan ilk lezbiyen kadın oldu.

Uluslararası Anglikan Birliği’nde daha önce eşcinsel piskoposlar görev almıştı ancak Vann, dünyada başpiskopos olarak atanan ilk lezbiyen oldu.

Vann, 1994 yılında İngiltere Kilisesi’nde rahip olarak atanan ilk kadınlardan biriydi. Bir dönem Kuzey İngiltere’deki Rochdale Başdiyakozluğu görevini yürüttü. Daha sonra Galler’e taşınarak burada hizmet vermeye başladı.

EŞİ VE KÖPEKLERİYLE YAŞIYOR

Resmi biyografisine göre Başpiskopos seçilen Vann, eşi Wendy ve çiftin iki köpeğiyle birlikte yaşıyor.

66 yaşındaki Vann, Haziran ayında görevinden ayrılan Andrew John’un yerini alacak. John’un istifası, kilise içi iki ayrı raporun yönetim ve güvenlik uygulamalarına dair endişeler içermesinin ardından geldi.

Vann ilk açıklamasında “Öncelikle, son altı ayda gündeme gelen meselelerin gereken şekilde ele alındığından emin olmam gerekiyor” dedi.

Anglikan kilisesi, kiliseye bağlı çalışan ve müritlerin cinsel saldırıya uğradığı ve bunun üzerinin kapatıldığı iddialarıyla çalkalanmıştı. Şimdi kilise, bu iddialarla yüzleşiyor.