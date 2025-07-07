Fransa'nın güneyindeki Aurillac kasabasında yaşanan arı saldırısı paniğe neden oldu. Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, pazar günü sabahı saat 10.00 civarında kasaba merkezinde aniden hırçınlaşan arılar, yoldan geçen vatandaşlara saldırdı. 24 kişi arılar tarafından sokulurken, 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Arıların, kasabanın büyük otellerinden biri olan Bordeaux Oteli'nin çatısında bulunan kovanlardan geldiği açıklandı. Belediye başkanı ve valilik, arıların saldırısı sonucu aralarında üç itfaiyecinin de bulunduğu toplam 24 kişinin sokulduğunu bildirdi.

ÜÇ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sokmalar sonrası ilk müdahale acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Üç kişi, arı sokmalarına bağlı gelişen alerjik reaksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 80'li yaşlarında bir kişi ise kalp krizi geçirdi ancak yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürüldü.

İtfaiye ekipleri, Pazar öğleden sonra itibarıyla tüm yaralıların durumlarının stabil olduğunu duyurdu. Yetkililer, savcılığın olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

SEBEBİ ASYA EŞEK ARILARI MI?

Arıların bu kadar saldırgan davranmasının, kovanların yakınında görülen Asya eşek arılarıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Bu daha büyük türün varlığı, arıların savunma refleksini tetikleyerek saldırganlaşmalarına yol açmış olabilir.

Olay sonrası bölgede güvenlik çemberi oluşturan Aurillac polisi ve teknik ekipler, durum tamamen kontrol altına alınıncaya kadar bölgedeki önlemlerin devam edeceğini belirtti. Belediye Başkanı Pierre Mathonier, yaşanan olayın ardından kent sınırları içinde arı kovanlarının yasaklanmasını gündeme aldıklarını açıkladı.