Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.

Uzun zamandır ise ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu.

Boşanacakları konuşulan oyuncu çift konuyla ilgili soruları hep geçiştirirken, Pelin Akil'in eşiyle artık paylaşımlar yapmaması iddiaları daha da güçlendirdi.

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Sık sık arkadaşlarıyla zaman geçiren Akil geçen günlerde ise yaptığı açıklamayla ikiz kızlarının babası Altan ile yollarının ayrıldığını ilan etti:

"Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız."

Pelin Akil ayrılık açıklamasından günler sonra 'Altan' soyadını sosyal medya profilinden kaldırmıştı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ İLE AŞK YAŞIYOR MU?

Son olarak Anıl Altan'ın meslektaşı Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Önceki akşam bir davette görüntülenen Altan konuyla ilgili "İkimiz de spordan çıkarken görüntülendik ve orada ilk defa tanıştık. Haberleri gülerek okudum ben de" açıklamasını yaptı.

Boşanma haberleriyle ilgili de "Pelin gerekli açıklamayı yaptı. Özel hayatımla ilgili çok detaya girmek istemiyorum. Ayrılma nedeni bizden başka kimseyi ilgilendirmiyor. Aşka kapalı değilim. Kısmet" diye konuştu.