Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırdı.

Bu mutlu evlilikten 2019 yılında Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.

AYRILIK İDDİASI

Ailenin üzerinde adeta kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Geçen haftalarda 'Gel Konuşalım' programına katılan bir gazeteci, "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Çift, konuyla ilgili hâlâ sessizliğini korurken, Pelin Akil'in eşiyle artık paylaşımlar yapmaması söylentileri güçlendirdi.

Sık sık arkadaşlarıyla zaman geçiren Akil önceki akşam 39'uncu yaş gününü yakın çevresiyle kutladı ve bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bir süredir Moskova'da bulunan eşi Anıl Altan'ın herhangi bir paylaşımda bulunmaması ise dikkatlerden kaçmadı.