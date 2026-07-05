Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Tokyo tatili sırasında bir restoranda bulunduğu sırada depreme yakalandı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Cevizci, yemek beklediği esnada restorandaki yüzlerce cep telefonuna aynı anda Japonya'nın erken uyarı sistemi kapsamında acil durum bildirimi gönderildiğini söyledi.

Cevizci, alarmın ardından deprem meydana geldiğini belirtti.

'KOCA SALONDA EN ENDİŞELİLER BİZDİK'

Restorandaki Japon müşterilerin oturdukları yerden kalkmadan, yemeklerine ve sohbetlerine hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi dikkat çekti.

Çevredekilerin sakinliğini şaşkınlıkla izleyen Cevizci, o anları "Koca salonda en endişeli iki insan bizdik" sözleriyle özetledi.