Bir kişi ne kadar parlak bir şey söylese de, duruşu ve beden dili mesajıyla tutarsızsa, insanların samimiyetinden veya uzmanlığından şüphe etmeleri mümkündür.

Hepimiz, odaya girdiğinde hemen dikkat çeken birini tanırız. Bu, yalnızca bir avuç kişiye özgü gibi görünse de, aslında herkes bu özgüvenli tavra sahip olabilir. Bunun için, sözel olmayan iletişimin basit ama etkili yönlerini değiştirmek yeterlidir.

1. Sağlam bir duruşa hakim olun

İnsanların ilk fark ettiği şeylerden biri, kişinin duruşudur. Ayakları kalça genişliğinde açarak ve dizleri hafifçe bükerek, ağırlığı eşit şekilde dağıtarak ayakta durmak, önemli bir mesaj iletebilir: Sakin ve kontrol sahibisiniz.

Birçok aktör ve konuşmacı, bu duruşa büyük özen gösteriyor. Bu sadece daha uzun veya zayıf görünmekle ilgili değil; aynı zamanda içsel sakinliği dışa yansıtmaya da yardımcı oluyor.

Stresli konuşmalar sırasında, ileri geri sallanan ya da bir bacağını diğerinin önüne atan kişilerin vücut dili belirsizlik sinyalleri veriyor. Sözler kendinden emin olsa da, beden dili bu güveni yansıtmıyor. Ancak, sağlam ve dengeli bir duruşa odaklandıklarında, genel varlıklarında kayda değer bir değişim oluyor. Ses tonları daha sabit hale geliyor ve dinleyiciler daha dikkatle eğiliyor.

2. Çenenizi aynı hizada tutun

Çoğumuz, yürürken veya konuşurken alışkanlık olarak aşağıya bakarız. Bu genellikle derin düşüncelere dalmamız ya da çevremizde rahat hissetmememizden kaynaklanır.

Zaman zaman aşağıya bakmak büyük bir sorun yaratmasa da, bu alışkanlık kendine güveni zedeleyebilir. Çenenizi yere paralel tutarak, yüzünüzü ve boynunuzu açar, bu sayede daha fazla göz teması kurabilirsiniz.

3. Amaçlı hareketler gösterin

Bazı insanların elleriyle konuştuklarını, ancak bu hareketlerin etkili olmaktan çok telaşlı bir şekilde yapıldığını fark etmişsinizdir. Her şey, tempoya ve kasıtlılığa bağlıdır.

Yapılan çalışmalar, jestlerin içsel durumumuzu yansıttığını ve aynı zamanda bu durumu değiştirme gücüne sahip olduğunu gösteriyor.

Eğer jestleriniz çok hızlı veya rastgele olursa, düşüncelerinizin dağılmış gibi görünebilir. Ancak bilinçli yapılan el hareketleri, sözlerinizi vurgulayarak mesajınızı daha net iletmenize yardımcı olabilir.

Bir öneri olarak, anlatmak istediklerinizi ellerinizle anlatmayı hayal etmeniz tavsiye edilebilir. Örneğin, bir listeyi sayarken parmağınızı birer birer kaldırmak ya da bir büyüme veya genişleme fikrini ifade ederken ellerinizi nazikçe dışarı doğru açmak gibi. Amaçlı ve dikkatli jestler, dinleyicilerin anlamasını kolaylaştırabilir ve sizi daha akılda kalıcı hale getirebilir.

4. Dengeli göz teması kurun

Calm.com ekibine göre, "Meslektaşlarınız, müşterileriniz veya yöneticilerinizle göz teması kurduğunuzda, dürüst, şeffaf ve güvenilir olduğunuz izlenimini verebilirsiniz." Ancak, göz teması dikkatli kullanılmazsa aldatıcı olabilir. Yetersiz göz teması, ilgisiz veya gergin bir izlenim bırakabilirken, aşırı göz teması da rahatsızlık yaratabilir ve karşıdaki kişi, sanki dik dik bakılıyormuş gibi hissedebilir.

Göz teması kurarken dengeyi sağlamak, bakışları birkaç saniye boyunca bir kişinin gözlerine odaklamak, ardından kısa bir süre başka tarafa bakıp tekrar bakmaktan ibarettir.

Bunu doğal bir şekilde yapamayan müşterilerle çalışırken, genellikle bir göze odaklanmayı ve sonra diğer göze veya iki göz arasındaki boşluğa geçmeyi öneririm. Bu şekilde, bakışları dengeleyerek, utangaç veya müdahaleci olmadan ilgili ve saygılı bir izlenim bırakmak mümkün olur.

5. Kollarınızı açın

Kendinizi korumacı veya soğuk hissettiğinizde kollarınızı kavuşturmak doğal bir tepki olabilir. Ancak, çoğu sosyal veya profesyonel ortamda bu duruş, savunmacı veya mesafeli bir izlenim bırakabilir.

Eğer kollarınızı kavuşturmak bir alışkanlık haline geldiyse, kollarınızı yanlarınızda serbest bırakarak ayakta durmak veya oturmak size garip gelebilir.

Bunun yerine, ellerinizi önünüzde gevşek bir şekilde kenetleyebilir veya otururken kucağınıza koyabilirsiniz. Bu, başkalarının size yaklaşırken ve düşüncelerini paylaşırken daha rahat hissetmelerini sağlar.

6. Duraklamanın gücünü kullanın

Gördüğüm en karizmatik ve otoriter figürlerden bazıları, ister mahkeme salonunda, sınıfta veya yönetim kurulu toplantısında olsun, sessizlikten korkmayan kişilerdir.

Hızlı konuşmak ve her saniyeyi gürültüyle doldurmak kaygılı bir izlenim yaratabilirken, kelimelerinizi dikkatlice seçmek, kendinize güveninizi gösterir.

Bu nedenle, bir soruyu yanıtlamadan önce bir veya iki saniye duraklamaktan çekinmeyin. Bu, sakin ve düşünceli olduğunuzu gösterir.

Daha ölçülü bir duruş sergileyerek, insanlar sizi hem zeka hem de istikrar açısından değerlendirme eğilimindedir.

Eğer kalbinizin hızla çarptığını hissediyorsanız, konuşmadan önce kısa bir nefes almak, sinirlerinizi yatıştırabilir ve daha sakin, daha net bir ses tonuyla konuşmanıza yardımcı olabilir.

7. Aynalayın ama taklit etmeyin

En sonuncusunu özellikle vurgulamak gerek: Birinin duruşunu, tonunu veya jestlerini taklit etmek, aranızda bir bağ ve uyum duygusu yaratabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var; doğal bir yansıtma ile yapay bir kopyalama arasında ince bir çizgi bulunuyor.

Örneğin, birisi hafifçe öne doğru eğiliyorsa, aynı hareketi taklit etmek, vücut diliyle uyum içinde olduğunuzu göstererek ona bağ kurmanızda yardımcı olabilir. Ancak bu hareketi, yalnızca doğal hissettiğinizde ve fark ettirmeden yapmalısınız.

Konuşma partneriniz bacak bacak üstüne atmayı bıraktığında, hemen taklit etmeye çalışmayın. Bu, mekanik bir kopyalamaktan çok, organik bir etkileşim olmalıdır.

Psychology Today'de de vurgulanan bir diğer önemli nokta ise şu: İyi yapılmış bir yansıtma, güven oluşturabilir, ancak aşırıya kaçıldığında dikkat dağıtıcı hale gelebilir ve hatta alay konusu olabilir. Genel havaya dikkat etmek önemli; eğer karşınızdaki kişi rahatsa, siz de duruşunuzu yumuşatarak buna uyum sağlayın.