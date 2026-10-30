Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de resmi tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

TAM KADRO KATILDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki Aslanlı Yol’daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak, özetle şunları yazdı,

“Aziz Atatürk, bugün uğruna büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. seney-i devriyesini kutluyoruz. Milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.”

ANITKABİR’DE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ!

Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola girdi

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasa teklifinin 11 Ağustos’ta TBMM’deki görüşmelerinde birbirlerinin yüzüne bakmayan, göz teması dahi kurmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün Anıtkabir’de kol kola görüntülendi. İki lider, merdivenlerden inerken gülümseyerek sohbet etti.

Dervişoğlu’na İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Uğur Poyraz ve Turhan Çömez ile Denizli Milletvekili Yasin Öztürk eşlik etti. Protokol merdivenlerden inerken Bahçeli’nin solunda ise mahkeme kararıyla atanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı.

MECLİS’TE GÖZ TEMASI KURMAMIŞLARDI

Ata’nın huzurunda engel

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmesinin ardından bu kez aynı sloganın yazılı olduğu atkıyla Anıtkabir’e gelen bir vatandaş engellendi.

ASKER UYARDI

Bir başka vatandaş ise “Bu ülkede adalet yok” diye bağırarak yaşadığı sorunları Ata’sına şikayet edeceğini söyledi. Gözaltına alınan vatandaş, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Halka açılan Anıtkabir’de, yaşlı bir vatandaş mozolede saygı duruşunda bulunduktan sonra merdivenlerden inerken paltosunu açtı. Boynunda, Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafı ve ay yıldızın yer aldığı kırmızı-beyaz ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ atkısı görüldü. Uyarı üzerine vatandaş atkıyı paltosunun içine sakladı.

AKP’lilere müdahale edilmemişti

Anıtkabir’deki uygulamalar tartışma yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine “En büyük Reis” sloganı atan AKP’li gençlere müdahale edilmediği gerekçesiyle eleştiriler yöneltilirken, geçen yıl 10 Kasım’da avluda Andımız’ı okumak isteyen gençler askerler tarafından engellenmişti.

ŞEHİT BABASI İSYAN ETTİ

Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde, 2015’te şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin’in babası Alişan Şahin, şehit ailelerinin protokolde arka sıralara alınmasına isyan etti. “Bizi neden köşeye itiyorsunuz? Hani baş tacıydık?” diye soran acılı baba, “Ben bir oğlumu bu vatan için vermişim. Ocağım söndü benim ama yine de vatanım, milletim sağ olsun dedim” sözleriyle tepkisini dile getirdi.