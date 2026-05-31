Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Güvenpark’ta düzenlenen geniş katılımlı bayramlaşma programının ardından, on binlerce yurttaşla birlikte Anıtkabir’e yürüdü. Yoğun katılım nedeniyle izdihamın yaşandığı ziyarette, askeri protokol kuralları gereği mozole önünde hareketli dakikalar yaşandı.

KAPILAR KAPATILDI

Aslanlı Yol’dan geçerek Anıtkabir avlusuna ulaşan Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üzerindeki şeritte "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazan, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye kadar taşıdı.

Ancak Anıtkabir Komutanlığı yetkilileri, önceden resmi olarak planlanmış bir tören olmaması gerekçesiyle çelengin mozole alanına sokulmasına izin vermedi ve demir kapıları kapattı.

ŞERİT SÖKÜLDÜ SORUN ÇÖZÜLDÜ

Protokol engeli üzerine CHP lideri Özgür Özel, çelengin üzerinde yer alan ve unvanının yazılı olduğu şerit yazıyı sökerek eline aldı. Bu hamlenin ardından Anıtkabir Komutanlığı kapıları açarak sınırlı sayıda kişinin içeri girmesine izin verdi.

Özel, elindeki yazılı şeridi mozolede halihazırda bulunan Anıtkabir Komutanlığı’na ait resmi çelengin üzerine yerleştirdi ve beraberindeki heyetle birlikte saygı duruşunda bulundu.

ASKERİ PERSONELDEN MÜDAHALE

Saygı duruşunun tamamlanmasının ardından, Anıtkabir personeli resmi çelenk üzerine bırakılan unvan şeridini kaldırmak için hamle yaptı. Durumu fark eden Özgür Özel, kağıdı görevlilerin elinden alarak kendi korumalarına teslim etti ve mozole alanından ayrıldı.

Mozole çıkışında, üzerinde "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ibaresinin yer aldığı merdivenlerde bir süre bekleyen Özgür Özel, Anıtkabir'i dolduran binlerce vatandaşla hatıra fotoğrafı çektirdi.