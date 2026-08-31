30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta, KKTC’de ve yurt dışı temsilciliklerde kutlandı. Anıtkabir’deki törenlerde devlet erkanının yanı sıra muhalefet de tam kadro hazır bulundu. Törende 2 bin metre etkili menzili olan Kanas tüfekli keskin nişancılar da önlem aldı.



YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ana muhalefet lideri olarak ön sırada ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la birlikte yürüdü. Törenler sırasında Özgür Özel’in yanında Mustafa Sarıgül ile Ali Mahir Başarır da yer aldı. Anıtkabir’deki törende İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bulundu. Özgür Özel, YENİ Parti kurulduktan sonra Anıtkabir’e gelmiş, Ata’nın huzuruna çıkmıştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.



ARPAGUŞ KATILMADI



Erdoğan Anıtkabir’deki törenin ardından cumhurbaşkanlığı sarayında tebrikleri kabul etti. Anıtkabir’e törene gelmeyen Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş Saraydaki kutlamada yer aldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine “Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun” diye yazdı.



SİYASET TEK KAREYE SIĞDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile tokalaşırken, arka planda ana muhalefet lideri olarak Özgür Özel kadrajdaydı. Hemen arkadaki sırada ise Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Müsavat Dervişoğlu yer aldı.











