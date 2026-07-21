CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 30 Mayıs tarihinde Anıtkabir'de mozole alanına bıraktığı çelenk şeridine müdahale edilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması için bir soru önergesi verdi.
Milletvekili Özgür Ceylan, soru önergesinde Anıtkabir'in idari olarak Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olduğunu hatırlatarak olay gününde yaşananları detaylarıyla aktardı. Ceylan, önergesinde şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği üzere Anıtkabir, idari olarak Genelkurmay Başkanlığı’na bağlıdır ve Anıtkabir'de iş ve işlemlerin hangi esaslara göre yürütüleceği ile ilgili süreçler Anıtkabir Komutanlığı tarafından yürütülmektedir. 30.05.2026 tarihinde Sayın Özgür Özel beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Grup Başkan Vekilleri, Milletvekilleri, Parti Meclisi Üyeleri, il başkanları ve partili üyelerle birlikte Anıtkabir'e giderek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mozolesinde saygı duruşunda bulunmuşlardır. Söz konusu saygı duruşu öncesinde mozolede hazır bulunan çelengin üzerine Sayın Özgür Özel tarafından üzerinde ismi yazılı bir şerit bırakılmıştır. Bu esnada üzerinde pembe tişört olan bir kişi tarafından müdahale edildiği görülmüştür."
"MÜDAHALE TALİMATINI KİM VERDİ?"
Olay esnasında kayda yansıyan detaylara dikkat çeken Ceylan, Bakan Güler’e yönelttiği sorularda pembe tişört giymiş kişinin görevini, görev tanımını ve askeri personel ise rütbesinin ne olduğunu sordu. Söz konusu kişinin yakasına asılı cihazdan da anlaşıldığı üzere saygı duruşu esnasında ses ve görüntü kaydı yaptığının görüldüğünü belirten Ceylan, bu kaydın amacının ne olduğunu ve Özgür Özel'e müdahale talimatını kimin verdiğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.
SORU YANITSIZ KALDI
CHP'li Ceylan'ın soru önergesine doğrudan yanıt vermeyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Anıtkabir'deki kuralların mevzuat çerçevesinde uygulandığını belirtti. Bakan Güler, soru önergesine verdiği resmi cevabında, "Anıtkabir ziyaretine ilişkin kurallar; temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmamakla birlikte, Anıtkabir'in resmî, tarihi ve manevi bütünlüğünün korunması amacıyla ilgili mevzuat doğrultusunda alınan sınırlayıcı nitelikte tedbirlerdir. Bu tedbirler hukuka uygun, ölçülü ve kamu yararına dayalı olup 2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun, Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik ve Anıtkabir Hizmetleri Yönergesi kapsamında uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Güvenpark’ta düzenlenen bayramlaşma programının ardından beraberindeki on binlerce yurttaşla birlikte Anıtkabir’e yürümüştü. Aslanlı Yol’dan geçerek avluya ulaşan Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üzerinde "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazan kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye kadar taşımıştı. Ancak Anıtkabir Komutanlığı yetkilileri, önceden resmi olarak planlanmış bir tören olmaması gerekçesiyle çelengin mozole alanına sokulmasına izin vermeyerek demir kapıları kapatmıştı.
Yaşanan protokol engeli üzerine Özgür Özel, çelengin üzerinde yer alan ve unvanının yazılı olduğu şerit yazıyı sökerek eline almış, bu hamlenin ardından Komutanlık kapıları açarak sınırlı sayıda kişinin içeri girmesine izin vermişti. Özel, elindeki yazılı şeridi mozolede halihazırda bulunan resmi çelengin üzerine yerleştirerek saygı duruşunda bulunmuştu. Saygı duruşunun tamamlanmasının ardından bir Anıtkabir personelinin resmi çelenk üzerindeki unvan şeridini kaldırmak için hamle yapması üzerine durumu fark eden Özel, kağıdı görevlilerin elinden alarak kendi korumalarına teslim etmiş ve mozole alanından ayrılmıştı.