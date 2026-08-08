

Sosyal medyada ilgi gören Adıyamanlı Doğan ailesi için “aile danışmanlığı” süreci başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Bakan Göktaş, açıklamasında ayrıca, sürecin yalnızca bir ihtiyacın karşılanması olmadığını belirterek, ailenin güçlenmesine ve çocukların güvenle büyümesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Göktaş, devletin desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan Doğan ailesi, ailecek gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada ilgi gördü.

Aileleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Tekbir Gül ve Havva Gül’ün sevinçleri, sosyal medyada paylaşılmasının ardından geniş yankı uyandırdı.