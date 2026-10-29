29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel aynı protokol alanında yer aldı. Tören için protokol alanına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, sırada bulunan isimlerle tek tek tokalaştı. Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de tokalaştığı görüldü. ÖZEL ARKASINI DÖNMEDİ Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu noktanın birkaç adım önünde durdu. Tören görüntülerinde Özel'in yüzünün ileriye dönük olduğu ve Kılıçdaroğlu ile karşılaşması sırasında arkasına dönmediği görüldü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.