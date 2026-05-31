Ankara'da düzenlenen bayramlaşma programında partililere Güvenpark’ta seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının ardından alandaki kalabalığa "Anıtkabir’e yürüyoruz" çağrısında bulundu.

Özel'in çağrısı üzerine harekete geçen çok sayıda partili ve yönetici, Anıtkabir’e doğru toplu bir yürümeye başladı.

ÖZGÜR ÖZEL MÜDAHALE ETTİ

Anıtkabir’e ulaşıldıktan sonra alanda toplanan kalabalığa, bir genç Nutuk'tan Gençliğe Hitabe okudu.

Gencin hitabeyi okuduğu esnada, bacağını önünde bulunan demirin üzerine atmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Durumu fark eden Özgür Özel, gence anında müdahale etti.

"EZBERE BİLEN BİRİNİ ÇIKARAMADINIZ MI?"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Hababam Sınıfı bile ezbere okuyordu. Bu personel kim?", "Ezbere bile okuyamıyor, gençliğe bak", "Ezbere bilen birini çıkaramadınız mı?", "Özgür Özel bıraksa bacak bacak üstüne atıp okutacak", "tutmayın küçük enişteyi", "Rezillik" şeklinde yorumlar yapıldı.