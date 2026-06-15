Mardin’in Kızıltepe ilçesinde öğleden sonra meydana gelen olayda, buğday hasadı yapılan bir tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek bir araca sıçradı. Kırsal Akyüz Mahallesi’nde yaşanan olayda, hasat alanına buğday yüklemek amacıyla gelmiş olan TIR, alevlerin ortasında kaldı.

ŞOFÖR KENDİNİ DIŞARI ATTI

Tarlada başlayan yangın, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bu sırada buğday yükleme işlemlerini gerçekleştirmek üzere bölgede konuşlu bulunan TIR, hızla büyüyen alevlerin hedefi oldu. Durumu son anda fark eden TIR şoförü, hızla hareket ederek kendini araçtan dışarıya atmayı başardı. Şoförün tahliyesinin hemen ardından alevler tüm aracı etkisi altına aldı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ İNCELENİYOR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine yangın bölgesine hızlıca itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda anız alanındaki ve araçtaki yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrasında buğday yüklemeye gelen TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, hasat alanında maddi hasara yol açan anız yangınının çıkış nedeninin belirlenebilmesi amacıyla geniş kapsamlı inceleme başlattı.