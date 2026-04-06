Türkiye'de ekonomik tablo vatandaşı zorlamaya devam ederken Ankara Araştırma'nın anketi gündem oldu.

Araştırmada katılımcılara "Türkiye'de ekonominin nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Buna göre katılımcıların yüzde 11,8'i 'iyi yönetildiği'ni düşünürken yüzde 83,4'ü ise 'kötü yönetiliyor' yanıtını verdi. Yüzde 4,7 de 'fikrim yok' yanıtını tercih etti.

AKP VE MHP'LİLER DE 'KÖTÜ' DEDİ

Katılımcıların siyasi parti tercihi de sorulurken çıkan sonuçlar dikkat çekti.

Buna göre AKP'li olan katılımcıların yüzde 67,2'si, MHP'li seçmenin ise yüzde 69,4'ü ekonominin kötü yönetildiğini düşündüğünü aktardı.

KARARSIZLAR DA ÇOĞUNLUKTA

CHP'li ve İYİ Partili seçmenin ise yüzde 99'u 'ekonomi kötü yönetiliyor' dedi.

DEM Partili seçmenin yüzde 94,2'si, YRP'li seçmenin yüzde 88,7'si, Anahtar Partili seçmenin yüzde 89,1'i 'kötü yönetiliyor' tercihini yaptı.

Karasızların da yüzde 78,6'sı ise 'kötü yönetiliyor' yanıtını verdi.