Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) hesaplarının ele alındığı TBMM KİT Komisyonu’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) eski Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in 801 milyon dolar harcayıp hurda yığını haline gelen Ankapark tartışıldı. Komisyonda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AOÇ’ye olan 265 milyon 706 bin TL borcu gündeme geldi. AKP Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç’ın CHP’li üyelerden borcun ödenmesi konusunda ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan ricada bulunmalarını istedi.

HESABI GÖKÇEK’E SORUN

TBMM KİT Komisyonu’ndaki oturumda, AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım, “ABB’nin 438 milyon TL borcu vardı, 172 milyon TL ödedi, 265 milyon 706 bin TL kaldı” bilgisini verdi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise Melih Gökçek’in belediye başkanlığı döneminde yapılan ve 801 milyon dolar harcanan Ankapark’ı gündeme getirdi ve CHP’li Deniz Yavuzyılmaz ise “Siz de Melih Gökçek’e söyleyin. AOÇ arazisine hurda yığını yaptırdı, 801 milyon dolar yani 35 milyar 518 milyon lirayı, yani 1 milyon 380 bin adet asgari ücreti toprağa gömdü, çarçur etti, onun hesabını versin. 801 milyon doları Melih Gökçek’ten tahsil edin. Vatandaşın vergileri çarçur edildi, onun hesabını sorun” karşılığını verdi.