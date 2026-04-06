ANKARA 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA

10. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN



Sayı : 2024/453 Esas

Rüşvet Vermek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ilamı ile yargılanan, Ömer ve Ferfuri oğlu, 01/01/1980 ADİLCEVAZ doğumlu, MAHMUT BAKAN,(T.C:24199412406) tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

Mahkememizin 11/03/2026 tarihli duruşma ara kararı uyarınca;

"01/01/1980 ADİLCEVAZ doğumlu, Sanık Mahmut Bakan'ındosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre yurt dışında olduğu ve kendisine ulaşılamadığı anlaşıldığından, CMK'nun 247/2.a maddesi gereğince sanığın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde savunmasını vermek üzere mahkememizde hazır olması gerektiği, aksi halde; CMK'nun 248. Maddesinde yer alan tedbirlere karar verileceği, mal varlığına el konulma ve hakkında CMK'nun 100. Maddesi gereğince yokluğunda tutuklama kararı verileceği ilan olunur."31/03/2026

#ilangovtr Basın no ILN02438943