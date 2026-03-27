T.C.

ANKARA

12. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/275

KARAR NO : 2026/93

Davacı Ayfer Tarlığ tarafından davalı İsmail Tarlığ aleyhine mahkememizde açılan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan yargılama neticesinde 05/02/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararıyla "Davanın KABULÜ ile,

Bursa ili Yıldırım ilçesi, Namazgah köyü/mah.cilt 25, hane 63 'da nüfusa kayıtlı Fikri ve Mediha'dan olma, 27/12/1965 doğumlu, 23578540846 T.C. kimlik numaralı davalı İSMAİL TARLIĞ ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Doğan ve Cevriye'den olma 02/11/1975 doğumlu, 23566541282 T.C. kimlik numaralı davacı AYFER TARLIĞ'ın boşanmalarına ilişkin Almanya Devleti Augsburger Yerel Mahkemesinin 15/07/2008 tarihinde kesinleşen, 17/04/2008 tarih 403 F01996/03 sayılı kararının Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 58. maddesi uyarınca TANINMASI ve TENFİZİNE, "karar verilmiş olup,

Davalı İsmail Tarlığ'ın tebliğe elverişli bir adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli kararın kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın davalı İSMAİL TARLIĞ'a tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE mahkememiz kararına karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesi nezdinde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 06/03/2026

