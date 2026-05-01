ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/228 Esas

KARAR NO : 2025/857

Davacı EBRU ÇAKIR aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

ADRESİ MEÇHUL DAVALI: İLHAN KAYACAN

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜNE, dava konusu;

"Ankara ili, Altındağ İlçesi, Seyfidemirsoy Mah. 24658 Ada, 2 parsel, 178 Blok, 3 numaralı bağımsız bölüm ile,

Ankara ili, Etimesgut İlçesi, Topçu Mah. 45702 Ada, 9 parsel, A Blok41 numaralı bağımsız bölüm ile,

06 FT 8272 plaka numaralı 2004 model Volkswagen marka Polo model araç " üzerindeki hak ve mükellefiyetler baki kalmak kaydı ileGENEL AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2-Dava dilekçesinde talep edilen Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karataş Mahallesi, 134 Ada 31 Parsel yönünden Karar Verilmesine Yer Olmadığına,

3-Satıştan elde edilen bedelin taraflarabilirkişi raporundanki payları oranında paylaştırılmasına,

4-Satışın İcra İflas Kanununun açık artırmaya ilişkin hükümlerine göre yapılmasına,

5-Satış memuru olarak Ankara Sulh Hukuk Satış Memurluğu Bürosunun görevlendirilmesine,

6-Satış bedeli üzerinden alınması gerekli % 011,38 ( binde 11,38) oranındaki karar ve ilam harcının taraflardan hisseleri oranında tahsil edilerek HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

7-Taşınır yönünden maktu 615,40 TL karar ve ilam harcının taraflardan payları oranında alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

8-Davacı tarafça yapılan 82,40 TL başvurma harcı, 6.060,6‬ TL keşif harcı, 20.035,30 TL(keşif yolluğu, bilirkişi ücreti, posta ve tebligat ücreti) olmak üzere toplam 26.178,3 TL yargılama giderinin payları oranında davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, davacının payı üzerine düşen bedelin kendi üzerinde bırakılmasına,

9-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK Gider Avansı Tarifesi'nin 5. Maddesi gereğince karar kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine,

10-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince takdir edilen 28.500,00 TL vekalet ücretinin davacı lehine takdiri ile PAYDAŞLARA HİSSELERİ ORANINDA AİDİYETİNE, davacının hissesine düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

11-Davalılar, Filiz Öz, Güler Duyuldu, Işık Uçkun, Mehmet Ömer Enver Enligün, Reyhan Kayacan, Ruhsar Kayacan, Serkan Duyuldu, Şafak Demir ve Ufuk Demir kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince takdir edilen 28.500,00 TL TEK VEKALET ÜCRETİNİN vekalet ücretinin PAYDAŞLARA HİSSELERİ ORANINDA AİDİYETİNE, davalıların hissesine düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

12- Davacı vekili tarafından fazladan yatırılan 3.030,30 TL keşif harcının davacı tarafa iadesine,

Dair davacı vekili ve davalı vekilinin e duruşma ile yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde 6100 sayılı yasanın 341 ve 345 maddeleri uyarınca Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İstinaf yoluna başvurmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/07/2025

Bu ilanın yayımlanmasından 7 gün sonra teblig edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 10/03/2026

