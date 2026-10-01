ANKARA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/383 Esas

İLANEN TEBLİGAT

YAPILACAK DAHİLİ DAVALILAR : : 1- FAZİLET KORUCUK

2- MESİH GÜLEN

3- MEBRÜKE TÜRKYOLU

Davacı İçişleri Bakanlığı tarafından davalı Fetullah Gülen ve 178 diğer kişiler aleyhine mahkememizin 2020/383 esasına açılan Tazminat davasında, davalılardan Fetullah Gülen'in ölümü üzerine Mahkememize sunulan veraset ilamındaki mirasçılarına tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe teşebbüsünde Ahmet Kahraman'ın yaralandığı ve ömür boyu başkasının bakım ve yardımı ile hayatını devam ettirebilecek şekilde sakat kaldığından bahisle, Ahmet Kahraman ve eşi Mehtap Kahraman vekili tarafından Ahmet Kahraman için 1.000,00 TL maddi, 100.000,00 TL manevi tazminat, Mehtap Kahraman için 30.000,00 TL manevi tazminat ödenmesi talebiyle davacı Bakanlık aleyhine İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2018/632esas sayılı davasında 06/04/2018 tarih ve 2018/702 Kr.sayısı ile davanın reddine karar verildiğini, davacı tarafın istinaf talebi üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 9. İdare Dava Dairesinin 19/09/2018 tarih ve 2018/972 Es., 2018/1243 Kr.sayısı ile "...davacı Ahmet Kahraman için 100.000,00 TL, davacı Mehtap Kahraman için 30.000,00 TL olmak üzere toplam 130.000,00 TL manevi tazminatın İdareye başvuru tarihi olan 14/02/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı İdarece davacılara ödenmesine," hükmedildiğini, Genel Müdürlükçe bu karar ile aleyhe hükmedilen tazminat, faiz ve yargılama giderlerinin 03/08/2019 tarihinde 189.345,15 TL olarak davacılara ödendiğini, ödemenin Hazine zararına neden olduğunu, Hazine zararından darbe teşebbüsünde bulunan davalılar/mirasçılarının sorumlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 189.345,15 TL hazine zararından kaynaklanan alacağın 03/08/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan rücuen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dahili davalı Fazilet Korucuk'un;yapılan adres araştırmalarında tespit edilen "15 E 4TH ST UNIT 6 CLIFTON,NJ 07011 9988 /AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ" adresine, dahili davalı Mesih Gülen'in;yapılan adres araştırmalarında tespit edilen "3527 NEVİLLE WAY NAZARETHPA 18091 9988 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ /NAZARETH" adresine ve dahili davalı Mebrüke Türkyolu'nun; yapılan adres araştırmalarında tespit edilen "OLD ROUTE 155 56 HC1 11853 Pennsylvania SAYLORSBURG / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ" adresine New York Başkonsolosluğu aracılığıyla gönderilen dava dilekçesi-ekleri, tensip tutanağı ve tevzi formunun"muhatap gönderilen ihtarlı tebliğ bildirimini postaneden almaya gelmedi" şerhi ile konsolosluğa bila ikmal iade edildiği, öte yandan kayıtların araştırılmasında Başkonsoloslukta adı geçene ait başka bir adrese rastlanılmadığının bildirildiği, kayıtlı adreslerin tebligata elverişli olmaması, mernis adreslerinin bulunmaması, başkaca adreslerinin de bilinmemesi nedeniyle 3713 SK.nun 20/A maddesi gereği dava dilekçesi-ekleri, tensip tutanağı ve tevzi formunun ilan yolu ile tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20/A maddesi 2. Fıkrası uyarınca 1 (bir) ay içinde yurt içinde tebligata elverişli bir adres veya 11/02/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta adresi bildirmemeniz yada davada kendinizi avukatla temsil ettirmemeniz halinde, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yargılama aşamalarında başkaca tebligat yapılmayarak hüküm verileceği ve hükmün de aynı şekilde yurt içinde gazetelerden birinde tebliğ edileceğine ilişkin bu İHTAR dahili davalılar FAZİLET KORUCUK, MESİH GÜLEN ve MEBRÜKE TÜRKYOLU'na ilanen tebliğ olunur.

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