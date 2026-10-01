ANKARA 25. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C.

ANKARA 25. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/2124

Ankara 18. Noterliği'nin 16.04.2019 tarih ve 12547 yevmiye sayılı düzenleme şeklinde vasiyetnamenin Mahkememize intikal etmesi nedeniyle tensip ara kararı gereğince açılıp okunmasına karar verildiği, mirasçı DİLAVER GÖZÜDOK (20299085588 )'a usulüne uygun şekilde vasiyetnamenin tebliğ edilemediği, yapılan araştırma sonucu adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, 47629767884 T.C. kimlik nolu muris Hatun Kaya'nın 19.06.2025 tarihinde vefat ettiği, Mahkememize Ankara 18. Noterliği'nin 16.04.2019 tarih ve 12547 yevmiye sayılı düzenleme şeklinde vasiyetnamesinin kabul edilip edilmediği hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilgiliye ilanen duyurulur.

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