T.C.

ANKARA

28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :2025/129

KARAR NO: 2026/212

Nitelikli Hırsızlık suçundan sanık Mehmet ve Bedriye'den olma 02/08/1993 d.lu sanık Ayşe Gül YILDIRIM hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık Ayşe Gül YILDIRIM'ın üzerine atılı Nitelikli Hırsızlık suçundan TCK'nın 142/2-h Maddesi gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına dair; Cumhuriyet Savcısı huzurunda talebe uygun, sanık Uğur'un yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yerdeki bir mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf Yasa Yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup;

Sanığın bütün aramalara rağmen bulunmadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.Maddesi gereğince gerekçeli kararın Sanık Ayşe Gül YILDIRIM'a ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 01.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02503987