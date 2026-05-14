ANKARA 3. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/358 Esas

Davacı ZUUKS OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA A.Ş. tarafından davalılar TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU, MB OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA A.Ş. İle AL WAHDANIA GENERAL TRADING CO. L.L.C. aleyhine mahkememizde görülmekte olan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) davasına ilişkin dava dosyasında davalı AL WAHDANIA GENERAL TRADING CO. L.L.C. unvanlı şirketin yurt dışı adresine şirketin kapalı olması nedeni ile tebligat yapılamadığı, dosyanın 2023 esaslı olduğu ve uzunca süredir yurt dışı menşeii davalıya tebligat yapılamaması nedeni ile dosyanın sürüncemede kaldığı anlaşılmakla, mahkememizce verilen 05.05.2026 tarihli ara karar ile ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; TÜRKPATENT YİDK'nun 2023-M-5441 sayılı kararının iptalini talep ve dava ettiğine dair dava dilekçesinin tebliğ ile anılan davalının bilinen yurtdışı adresine tebligat yapılamaması ve yeni bir adresinde tespitinin olanaksız bulunması sebebiyle Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddeleri gereğince dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Anılan davalıya yargılama günü olan 25.06.2026 günü saat 10.15'de Mahkememiz duruşma salonunda duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yokluklarında yargılamaya devam edilerek bir karar verileceği hususlarının ihtarı ile birlikte dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.05.05.2026

