ANKARA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

A N K A R A

3.SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2026/63 TEREKE

Mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında; Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Yenidoğan Mahallesi/Köyü, Cilt No:3, Hane No:32'de nüfusa kayıtlı, Bahri ve Hatice'den olma 17/06/1962 doğumlu, 31/05/2024 tarihinde vefat eden BÜLENT BİLECEK'in-13936096108 mirası, tüm mirasçıları tarafından reddedildiğinden, Mahkememizce terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi işlemlerine başlanmıştır.

TMK’nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. M. 629 gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 24/06/2026

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