T.C.

ANKARA 30. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.86552582-2025/188-Ceza Dava Dosyası

Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıca Madde Satın Almak , Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin 2025/188 esas 2025/412karar sayılı ilamı ile CMK 223/8 Maddesi gereğince düşme kararı verilmiş, HALİD EL HASAN( Muhammed ve Hadice oğlu , 24/01/1993 Halef doğumlu ) Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamamış, Mahkememiz kararı tebliğ edilememiş olduğundan kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içerisinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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