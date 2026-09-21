ANKARA 36. İŞ MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 36. İŞ MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ

HÜKÜM ÖZETİ

Davacı Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Davalılar Kemal ALVER, Mahmut SÜLEYMANOĞLU, Mehmet Ali KAYA, Osman Zeki ÇAKIROĞLU, Asım KAVAK, Ercan YILDIRIM, İlhan PULAK ve Yalçın ÇAKIR hakkında Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda, mahkememizin 16/04/2026 tarih ve 2016/4 esas, 2026/121 karar sayılı ilamı ile davalı Mehmet Ali Kaya bakımından davanın kabulüne, diğer davalılar bakımından davanın husumetten reddine, istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş, davacı vekili tarafından 15/06/2026 tarihli dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İş bu hüküm özeti, gerekçeli karar ve davacı vekili istinaf dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere Merkez/ Ordu adresinde ikamet eden davalı İlhan Pulak'a ilanen tebliğ olunur.

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