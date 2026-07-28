T.C.

ANKARA

4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2026/33 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke Tasfiyesi davası nedeniyle;

11230083794TC kimlik nolu MESUT ARLI ' nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, terekesinin yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.

TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; müteveffanın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanla dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ayiçinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 25/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02498041