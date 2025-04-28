ANKARA 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/225 Esas

DAVACI: GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

DAVALILAR : 1- İSMAİL MERT AKAY Cengizhan Mah. Selahattin Ecevit Sk. Atapark Sıtesı Sitesi A Blok No: 10Aİç Kapı No: 10 Mamak/Ankara 06480 Mamak/ ANKARA

2- ŞULE TOPAL Mehtap Mh.305 Sok Başaran Apt.No:15 D:14 Mamak/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında; Alacaklılara zarar vermek kastıyla yapılan Ankara İli, Mamak İlçesi, Tuzluçayır-İmar Mahallesi, 36960 Ada, 8 Parsel, 60/757 arsa pay/payda, 3. Kat, 12 nolu bağımsız bölümde bulunan çatı aralı mesken nitelikli taşınmazın satışına ilişkin tasarrufun müvekkil bakımından İİK. 277. ve devamı maddelerindeki şartlara uygun olarak iptali, olmadığı takdirde TBK. 19. maddesi gereğince muvazaa nedeniyle iptali ve müvekkil bakımından dava konusu taşınmazın bedeli tutarında alacak ve tüm fer'ilerine yeter miktarda cebr-i icra yetkisinin verilmesine, dava konusu taşınmazın dava dışı 3. Şahsın elinde olması nedeniyle taşınmazın değeri nispetinde alacaklıların faiz ve ferileri ile yapılan takip masrafları da gözetilerek nakden tazminine karar verilmesi veİİK madde 281/2 uyarınca taşınmazın dava dışı bir başka şahsa satılmış olması nedeniyle teminatsız olarak davalıların borca yeter miktardaki alacak, mal ve haklarına Ankara 8. Genel İcra Dairesinin 2023/26 E. Sayılı dosyası üzerinden ihtiyati haciz konulması talebine ilişkin dava açıldığı, Mahkememizin 07/06/2024 tarihli ara kararı ile davacı tarafın ihtiyati haciz talebinin takdiren kabulü ile taşınmazın tapuda satış bedeli olan500.000,00 TL alacağın takdiren %20 oranın da (100.000,00 TL ) nakdi teminat veya aynı tutarda süresiz şartsız banka teminat mektubu ibrazı halinde, davalıların yedinde bulunan taşınır ve taşınmaz malları ile 3. Kişiler nezdindeki tüm hak ve alacaklarının borca yetecek tutarla sınırlı olmak üzere (195.646,93 TL ) icra iflas kanunu 257/2 , 281/2 md gereğince ihtiyaten haczine, teminat yatırıldığında gereği için Ankara 8. Genel İcra müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verildiği, bu karara davacı vekilinin 12/06/2024 tarihli dilekçesi ile 07/06/2024tarihli ara kararında "taşınmazın satış bedeli olan 500.000,00 TL alacağın takdiren % 20'si oranında (100.000,00TL) teminat ibrazı halinde" kabulüne karar verildiğini, teminat tutarının hak arama özgürlüğünü engelleyecek şekilde fazla olduğunu, öncelikle teminatsız olarak mahkeme aksi kanaatte ise daha düşük bir teminat üzerinden ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ettiği, Mahkememizin 14/06/2024 tarihli ara kararı ile davacı vekilinin teminata yönelik itirazı hususunda karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verildiği, davacı vekilinin 14/06/2024 tarihli ara karara 19/07/2024 tarihli istinaf dilekçesi ile istinaf kanun yoluna başvurduğu, Mahkememiz 27/02/2025 tarihli duruşma ara kararı gereğince teminat yatırılıp ihtiyati haciz kararı yerine getirilmediğinden davalılardan İsmail Akay vekilinin talebi üzerine duruşma ara kararı gereğince ihtiyati haciz kararının İİK'nun 261. Maddesi gereğince ortadan kaldırılmasına karar verildiğine ilişkin 27/02/2025 tarihli ara kararın yazıldığı anlaşılmakla ; Davalı Şule Topal mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, 07/06/2024 tarihli ara kararı, 14/06/2024 tarihli ara kararı, 19/07/2024 tarihli istinaf dilekçesi, duruşma günü ve 27/02/2025 tarihli ara kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün içinde muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde dava dilekçesine cevap verilmesi, ilk itirazların sunulması , cevap verilmediği ve ilk itirazların ileri sürülmediği

Duruşma Günü: 08/07/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02212338