T.C.

ANKARA

44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/470 Esas

KARAR NO : 2025/668



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/09/2025 tarihli ilamı ile "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma " suçundan Türk Ceza Kanununun 179/3,2, 53, 58ve Ceza Muhakemesi Kanunu 251/3 maddeleri gereğince neticeten "22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA" karar verilen Üçler ve Latife oğlu, 27/02/1983 Şereflikoçhisar doğumlu KORKMAZ BÖRÜ ÖZDEMİR, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren iki hafta içinde Mahkememiz'e doğrudan veya diğer bir Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması sureti ile düzenlenecek bir tutanak ile sanığın o tarihte tutuklu veya hükümlü bulunması halinde CMK 263 maddesi gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne yapacağı başvuru veya vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yasa yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02497572